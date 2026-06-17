DL IA, Borgherese: si acceleri su formazione

Roma, 17 giu. (askanews) - "I decreti attuativi della legge 132 sull'IA rappresentano un avvio importante di strategia per quanto riguarda l'alfabetizzazione del Paese all'Intelligenza Artificiale". Lo ha detto questa mattina Lelio Borgherese, Presidente di Assocontact, Associazione che riunisce i Business Process Outsourcer, a Largo Chigi, su Urania News. "E' un dato molto positivo, che rende l'Italia leader nell'applicazione dell'AI Act europeo e fa passare il Paese dalla fase della sperimentazione alla fase della formazione all'IA come condizione abilitante della trasformazione strutturale e duratura della Pubblica Amministrazione. Grazie ai decreti, infatti, tutta la PA dovrà formarsi adeguatamente all'utilizzo appropriato dell'IA", ha proseguito. "Il punto di frammentazione e di attenzione, invece, potrebbe esserci nel mondo privato: oggi più del 90% dei dipendenti delle aziende utilizza algoritmi e piattaforme, ma meno del 20% ha usufruito di una formazione strutturata sull'IA. Come associazione di categoria abbiamo varato percorsi di certificazione delle competenze legate all'IA, perché ognuno nella sua nicchia industriale e di mercato deve provare a colmare il gap di conoscenze di skill legate a questa grande rivoluzione tecnologica e culturale", ha concluso Borgherese. "Ma su questo tema - e con particolare riguardo alle piccole e medie imprese - anche il Governo deve porre attenzione: auspichiamo che il Legislatore, dopo il pubblico, acceleri anche sul mondo privato".