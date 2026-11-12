Dl Giustizia, Giorgianni (FdI): approvato il nostro emendamento

Roma, 12 nov. (askanews) - "Chi si trova in una situazione di grave difficoltà economica deve avere la possibilità concreta di ripartire. Con l'approvazione del nostro emendamento al decreto Giustizia introduciamo alcune modifiche importanti al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, rendendo più accessibili le procedure per chi non riesce più a far fronte ai propri debiti" .

Lo dichiara Letizia Giorgianni, deputato di Fratelli d'Italia e componente della Commissione Bilancio della Camera, prima firmataria dell'emendamento insieme alla deputata Carolina Varchi.

"Le novità sono molto concrete. Chi non possiede nulla e non ha risorse sufficienti per pagare i propri debiti potrà chiedere l'esdebitazione anche senza essere assistito da un avvocato, riducendo così i costi di accesso alla procedura.

Chi rischia di perdere la propria automobile potrà chiedere di conservarla, se si tratta dell'unico veicolo di proprietà ed è indispensabile per lavorare, curarsi o studiare, alle condizioni previste dalla legge. Interveniamo inoltre sul concordato minore, chiarendo la possibilità di prevedere un pagamento differito fino a due anni per determinate categorie di creditori, nei casi consentiti dalla normativa. Sono interventi che possono sembrare tecnici, ma che nella vita delle persone fanno una grande differenza. Non stiamo cancellando i debiti indiscriminatamente, né premiando chi non vuole pagare. Stiamo cercando di dare strumenti più efficaci a chi si trova in una difficoltà reale e vuole affrontarla attraverso percorsi regolati dalla legge. Una seconda possibilità non deve essere soltanto un principio scritto sulla carta, ma una possibilità concreta. Questo emendamento è un primo risultato importante di un lavoro che intendiamo portare avanti, perché sul sovraindebitamento c'è ancora molto da fare", conclude Giorgianni.