Dl Fiscale, Congedo (FdI): Dobbiamo sostenere automotive

Roma, 15 apr. (askanews) - "Il Governo ha avviato una revisione del sistema fiscale puntando sulla riduzione del carico per imprese e famiglie e sulla semplificazione. Nel decreto fiscale sono state recepite alcune criticità segnalate dal sistema produttivo, con interventi che riguardano la conferma della tassazione su dividendi e plusvalenze, il ripristino degli strumenti legati alla Transizione 5.0 con un plafond di circa 1,5 miliardi, e uno stanziamento complessivo per l'iperammortamento che nel triennio supera i 9 miliardi", lo ha detto l'onorevole di FdI Saverio Congedo, Capogruppo commissione Finanze alla Camera, intervenuto a Largo Chigi, il format in onda su Urania News. E ha aggiunto: "Sul fronte dell'auto occorre fare i conti con le limitazioni della deducibilità fiscale per l'utilizzo promiscuo, i costi elevati di acquisto e gestione e con la tendenza del mercato verso usato e forme di noleggio, si renderebbe necessario un rafforzamento degli incentivi e un ripensamento della normativa UE meno ideologica e più aderente al sistema produttivo automotive nazionale e europeo".