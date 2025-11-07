ULTIME NOTIZIE 07 NOVEMBRE 2025

Dl Energia, Pichetto: settimana prossima in Cdm, poi intervento su prezzi

Torino, 7 nov. (askanews) - "Il Dl Energia lo dividiamo in due, quello della rete e quello dei prezzi. Quello della rete doveva già andare questa settimana in Cdm, ma mancavo io fisicamente, ero a Bruxelles in trattativa sul fondo clima e quindi la prossima settimana lo mandiamo" (in Cdm ndr). Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, all'inaugurazione dello stabilimento di Mole Urbana, ex Blutec, ad Orbassano alle porte di Torino.

"Poi stiamo lavorando a un qualcosa che riguarda il sistema prezzi, un provvedimento sui prezzi, che deve venire prima di fine anno". Su eventuali forbici di riduzione prezzo Pichetto ha risposto "prima di comprare le forbici bisogna sapere quali sono".

