ULTIME NOTIZIE 21 OTTOBRE 2026

Dl Cortei, Salvini: stop Colle? Rispettiamo le decisioni tutti

Milano, 21 ott. (askanews) - "In qualche modo rispettiamo le decisioni di tutti. I 500 parà che da Siena arriveranno a Milano sanno perfettamente cosa fare e come farlo ci sono anche strumenti come i droni per avere un occhio in più e un'attenzione in più".

Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sullo stop del Colle ai poteri di polizia per i militari.

"Affiancheranno le forze dell'ordine nei punti sensibili, pronti a intervenire in qualunque quartiere richieda il loro intervento", ha spiegato Salvini al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in Prefettura a Milano.

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