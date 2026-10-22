ULTIME NOTIZIE 22 OTTOBRE 2026

Dl Cortei, Salvini: parà pronti a intervenire con Lince e droni

Milano, 22 ott. (askanews) - I Parà della Folgore che saranno dispiegati nelle città potranno "garantire l'ordine pubblico, insieme alle altre forze dell'ordine. E intervenire in caso di necessità, anche con mezzi, coi Lince, coi droni, con mezzi adeguati a intervenire velocemente". Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini, parlando con i giornalisti in Prefettura a Milano, al termine del Cdm cui ha partecipato da remoto.

Alla domanda dei giornalisti su come potrebbe intervenire un Lince (veicolo blindato militare, ndr) in ordine pubblico, Salvini ha risposto: "Saranno preparati a fare quello che un militare deve e può fare, rispettando la normativa vigente. Saranno preparati a intervenire secondo la normativa vigente: sono militari, rispetteranno la legge, non è che andranno in giro a fare cose strane. Io padre di due figli sono più tranquillo se ho 500 parà con la testa sulle spalle a osservare quello che succede".

Dunque "Milano sarà presidiata, e anche le stazioni. E avere 500 parà della Folgore, con un'età media superiore ai 40 anni che hanno fatto esperienze all'estero in tante piazze milanesi, per me è una garanzia, già da sabato" ha aggiunto.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi