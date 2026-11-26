Roma, 26 nov. (askanews) - "Il governo Meloni fa carta straccia della Costituzione, ad esempio con questo provvedimento sulla caccia calpesta l'articolo 9 della Costituzione (che sancisce l'impegno della Repubblica a promuovere cultura, ricerca, patrimonio e tutela ambientale, ndr), definanzia la sanità, la scuola, l'istruzione, la ricerca, l'università. Noi dobbiamo assolutamente mandarli a casa e voltare pagina". Così Giuseppe Conte, a margine della manifestazione a Roma contro il dl caccia.

"Abbiamo bisogno di abbassare le tasse per i lavoratori e per il ceto medio. Dobbiamo far tornare a crescere l'Italia, incrementare la produttività e operare una seria redistribuzione a favore di tutte le fasce, come il ceto medio, che sono impoverite e in forte difficoltà. Per non parlare delle fasce più fragili della popolazione. E' assurdo buttare soldi nel riarmo quando servono ai cittadini, alle famiglie e alle imprese", ha aggiunto.