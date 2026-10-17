ULTIME NOTIZIE 17 OTTOBRE 2026

Dl bollette, Orsini: sollievo alle imprese ma sugli Ets l'Ue è miope

Capri (Napoli), 17 ott. (askanews) - "Siamo contenti che il Governo sia stato a fianco a noi in questa battaglia per portare comunque sollievo alle imprese italiane. L'Europa in questo momento è miope, nessuno stato può farcela da solo. Credo che sugli Ets si debba fare ancora cose in più". Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine del 41esimo meeting dei giovani imprenditori.

"Quando noi parliamo di Ets parliamo di competitività - ha detto - la Cina nel 2025-2026 ha aperto 135 centrali a carbone. In Europa abbiamo abbassato le emissioni dello 0,1% e la Cina fa il 32%. Fatemi capire, vogliamo veramente distruggere l'industria europea? Chiediamo è una riflessione importante. Per questo che chiediamo la sospensione del sistema Ets. Serve fare qualcosa, ma soprattutto sospenderlo. E non si può più continuare a questa diatriba. L'Europa faccia l'Europa. L'Europa unita deve avere una reazione a quello che accade nel mondo".

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