Dl bollette, Meloni: introdotto disaccoppiamento prezzo energia da gas

Roma, 18 feb. (askanews) - "Abbiamo costruito anche un meccanismo che introduce di fatto il disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica da quello del gas": lo ha annunciato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video.

Con il decreto bollette "costruiamo una piattaforma pubblica che consente alle aziende, anche quelle più piccole, di aggregarsi per acquistare direttamente dai produttori l'energia di cui hanno bisogno, svincolandosi dal mercato attuale e quindi anche dalla speculazione".

"Questo - ha concluso - consentirà, facendo leva sul mercato dei cosiddetti Ppa di abbassare il prezzo dell'energia anche grazie alla garanzia dello Stato, attraverso il ruolo del Gse e di Sace. Siamo fiduciosi che questo sistema possa generare benefici importanti e duraturi nel tempo per le nostre imprese, perché volevamo risposte strutturali, non solamente di emergenza".