Dl bollette, Meloni: altri governi non hanno avuto nostro coraggio

Bologna, 10 nov. (askanews) - "Se oggi noi abbiamo prezzi così alti dell'energia è anche perché forse in passato altri governi non hanno avuto il coraggio che questo governo sta dimostrando nell'intervenire su meccanismi che sono favorevoli per alcune realtà potenti". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, replicando alle critiche delle opposizioni al decreto bollette durante la visita a Eima International, alla Fiera di Bologna.

"Le opposizioni dicono quello che vogliono, ma se avessero fatto loro qualche anno fa quello che abbiamo fatto noi ieri, che è intervenire sul meccanismo di formazione del prezzo e consentire così una diminuzione strutturale sul costo dell'elettricità, impedire che il gas, che oggi è la forma di energia più costosa, di fatto definisca anche il prezzo delle forme di energia meno inquinanti, forse ci avrebbe aiutato", ha aggiunto. "Devo chiedere a loro perché non l'hanno fatto quando lo potevano fare nei 10 anni che sono stati al governo".

"Voglio ringraziare quei partiti di opposizione, cito sicuramente Carlo Calenda con Azione, che si rendono conto del lavoro molto complesso che questo governo sta facendo per intervenire in modo il più possibile strutturale sul tema del prezzo dell'energia", ha proseguito Meloni.