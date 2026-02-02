Diversità leva strategica: dialogo studenti imprese Master D-ESG

Roma, 2 feb. (askanews) - Si è svolta presso la Facoltà di Economia di Torino, la terza giornata del Laboratorio d'Impresa su Diritti e Diversità del Master di II livello in D-ESG e Responsabile d'Impatto, caratterizzata da un'aula particolarmente coinvolta e un confronto caratterizzato da numerosi interventi e domande. Studentesse e studenti hanno seguito con attenzione gli interventi e approfondito casi concreti legati ai temi della diversità e dell'inclusione nel contesto aziendale. All'incontro hanno preso parte Francesco Canale per Working Souls, Alice Carbonara per This Unique, e Andrea Tortora insieme a Caterina Ansaldi per GTT - Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.. Il Master è promosso da FDC Consulting Digital ESG e dall'Università degli Studi di Torino. Un confronto concreto e ispirazionale su diritti umani, parità e valorizzazione delle diversità, che ha confermato il laboratorio come uno spazio reale di crescita, consapevolezza e formazione per i futuri responsabili d'impatto.