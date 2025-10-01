ULTIME NOTIZIE 01 OTTOBRE 2025

Diversità, "i media sono centrali, ma serie e film più inclusivi"

Roma, 1 ott. (askanews) - Negli ultimi 10 anni si parla di più di diversità e inclusione e il 58% degli italiani dice di essere più consapevole rispetto a questi temi, con l'informazione a fare da traino nello stimolare riflessioni e dibattito (72%), seguita da film (60%), serie tv (56%) e programmi tv (50%). È quanto emerge dalla ricerca ("Diversity media research report 2025") realizzata da Fondazione Diversity (con il sostegno di HeM), presentata a Roma alla Stampa Estera in occasione dei 10 anni dei Diversity Media Awards, evento che premia contenuti mediali e personaggi che si sono distinti per la rappresentazione della diversità, dell'equità e dell'inclusione. Dalla ricerca emerge che il ruolo dei media resta centrale. Francesca Vecchioni, presidente della Fondazione Diversity:

"In questi 10 anni le persone si dicono più consapevoli di ciò che riguarda la diversità, le tematiche di genere, su ciò che riguarda la disabilità, il mondo LGBTQ+, l'etnia: c'è più sensibilità e consapevolezza". Per il 40% delle persone però l'informazione italiana non tratta queste tematiche in modo corretto; per l'80% circa, invece, film e serie tv sono più rispettosi.

"Film come 'C'è ancora domani' o 'Il ragazzo con i pantaloni rosa', citano anche fatti di cronaca che hanno creato dibattito come l'uccisione di Giulia Cecchettin, bisogna ricordarsi che i media hanno responsabilità nel momento in cui creano dibattito" spiega ancora Vecchioni.

Quest'anno per il decennale, i Diversity Media Awards cambiano format, con 10 episodi di social series - in uscita il 28 novembre - con la conduzione di Aurora Ramazzotti, Guglielmo Scilla e Pierluca Mariti. E Aurora Ramazzotti, parlando dei nativi digitali che vivono anche il mondo raccontato sui social dice: "Se non c'è rappresentazione della diversità o della complessità della società, diventa poi difficile poi riconoscersi, sentirsi visti, ascoltati e rappresentati".

A scegliere i vincitori tra le varie categorie, serie, film, programmi tv e personaggi dell'anno - tra cui spiccano ad esempio la relatrice speciale dell'Onu sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese, Gino ed Elena Cecchettin e Jasmine Paolini - è il pubblico che vota online.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi