Disturbi alimentari, Roberto Arduini si racconta in "Un chilo d'anima"

Fano, 30 giu. (askanews) - "Se anche solo una volta nella tua vita ti sei sentito fuori dal tuo corpo, non adatto, non giusto, non sufficiente, troppo o troppo poco, allora forse 'Un chilo d'anima. Metamorfosi di un disturbo alimentare', edito da 'Il Millimetro', parla anche di te. È la mia storia, la storia di un disturbo alimentare con il quale io ho capito di combattere da quando sono piccolo e mi ha portato ad essere bulimico prima, obeso poi, a soffrire di anoressia alla fine del percorso". È quanto sottolinea Roberto Arduini, speaker di Rai Radio 2, da anni conduttore della trasmissione "I Lunatici", presentando - a margine di "Passaggi Festival", rassegna di saggistica ma non solo, svoltosi nei giorni scorsi a Fano - il suo libro, "Un chilo d'anima. Metamorfosi di un disturbo alimentre".

"Insomma, alla fine di questo calvario - che mi ha fatto combattere contro un demone - io ho capito che dobbiamo accettarci, che non c'è nulla di male nel non essere perfetti, che non c'è nulla di male se nello specchio non vediamo un divo di Hollywood o una star del cinema. Ho capito - ha aggiunto - che i chili, la bilancia, lo specchio, le taglie in più o in meno di un vestito nell'armadio, sono soltanto il sintomo finale di problematiche più grandi che ci portiamo dietro, nel mio caso dalla nascita".

"Spero che il mio libro possa essere utile a tante persone, soprattutto a chi da tempo cerca di trovare la versione migliore di sé stesso", ha concluso Arduini.