Distrutto bunker Khamenei a Teheran, era ancora un centro di comando

Teheran, 6 mar. (askanews) - In queste immagini il bombardamento del bunker sotterraneo di Ali Khamenei a Teheran, polverizzato dall'attacco di 50 caccia dell'Aeronautica Militare israeliana, secondo quanto riferito dall'esercito di Tel Aviv (Idf), che ha anche diffuso le immagini dell'attacco.

La distruzione del bunker è avvenuta a sei giorni dall'uccisione dell'ayatollah, in uno dei primi attacchi di Israele e Usa contro l'Iran.

Secondo quanto riferito dall'Idf, il bunker militare sotterraneo era tuttora usato da alti funzionari della teocrazia: situato sotto il complesso dirigenziale del regime nel centro della capitale iraniana, era un importante centro di comando che si estendeva nel cuore di Teheran, con diversi ingressi, stanze e sale riunioni.

Qui si sarebbe dovuto rifugiare lo stesso Khamenei per continuare a governare il Paese durante l'attacco, ma è stato ucciso prima che potesse raggiungerlo.