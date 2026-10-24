ULTIME NOTIZIE 24 OTTOBRE 2026

"Dissidente" Romeo: mai pensato a scissioni, resterò sempre nella Lega

Milano, 24 ott. (askanews) - "No, io non ho mai pensato di lasciare la Lega, mai pensato a scissioni, mai pensato ad altri partiti. Non faccio parte assolutamente di coloro che cercano a tutti i costi una posizione. Io sono della Lega, sono nato nella Lega, non ho mai cambiato partito, non ho mai cambiato casacca e resterò sempre nella Lega, anche se dovesse esserci una posizione minoritaria per me o ci dovessero essere dei provvedimenti nei miei confronti: io sono e resterò sempre leghista". Lo ha detto Massimiliano Romeo, parlando con i giornalisti al congresso della Lega.

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