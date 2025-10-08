Dissalatore mobile marino, Giugni: non impatta, fondamentale

Roma, 8 ott. (askanews) - "Finalmente sono su questa nave, ne sento parlare da tanto e la promoviamo da tanto. Il problema dell'acqua è urgente e avere questo tipo di soluzioni che non impattano è fondamentale".

Lo ha evidenziato Rosalba Giugni, Presidente Marevivo, in occasione della visita ufficiale promossa da Fondazione UniVerde, SOS Terra ETS e Fondazione al dissalatore mobile marino realizzato da Marnavi al Porto di Napoli.

"Vista l'importanza di disciplinare al meglio questa materia, ci rammarica constatare che la Legge SalvaMare sia ancora lettera morta in attesa dei decreti attuativi, tra cui quello relativo all'Art. 12 che stabilisce criteri stringenti e controlli ambientali sui dissalatori, a testimonianza del fatto che la volontà del legislatore nel regolamentare tali impianti era quella di tutelare l'ambiente marino e costiero. La norma, senza i decreti di attuazione specifici, rischia di perdere totalmente la sua efficacia. Il Decreto Siccità, oltretutto, peggiora l'attuale quadro permettendo deroghe all'obbligo di VIA per i dissalatori. La dissalazione su nave permette il superamento delle criticità; promuovere questo genere di impianti, considerato il loro impatto ambientale pressoché nullo, è un'importante iniziativa che rappresenta una valida soluzione nella direzione più volte auspicata da Marevivo", ha poi aggiunto Giugni.