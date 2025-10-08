Dissalatore mobile marino, Amm. Leone: è di interesse e valore

Roma, 8 ott. (askanews) - "La proposta del dissalatore mobile marino è di assoluto interesse e valore. Come Guardia Costiera monitoreremo l'utilizzo di questa unità innovativa".

Lo ha affermato l'Amm. Isp. (CP) Vincenzo Leone, Vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, in occasione della visita ufficiale al dissalatore mobile marino di Marnavi al Porto di Napoli.

"Riteniamo il progetto sfidante e in linea con le più innovative politiche di attenzione alla natura, come facciamo quotidianamente, affiancheremo gli armatori e le comunità costiere e insulari. È noto che i dissalatori tradizionali, quelli fissi a terra, siano anche produttori di emissioni e impattanti sull'ambiente. Questa tecnologia, al contrario, offre una soluzione brillante: acquisisce acqua pulita in alto mare, la dissala e rilascia la salamoia in mare aperto, evitando così riflessi negativi sulle aree costiere e salvaguardando gli ecosistemi marini, soprattutto quelli più delicati delle nostre isole minori", ha aggiunto.