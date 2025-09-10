ULTIME NOTIZIE 10 SETTEMBRE 2025

Disperazione a Gaza City, i raid israeliani radono al suolo palazzi

Gaza City, 9 set. (askanews) - I palestinesi cercano le vittime sotto le macerie di un edificio residenziale colpito da un attacco aereo israeliano nella zona di Al-Shati, a ovest della città di Gaza. Il più grande centro urbano del territorio palestinese è l'obiettivo principale dell'esercito di Israele negli ultimi giorni, che ha intimato ai residenti di andarsene e sta attaccando con grande intensità, abbattendo interi palazzi residenziali. Si contano oltre 50 morti in due giorni.

"Stavo dormendo, a circa 400 metri dalla casa di mio zio. Non pensavo che le pietre che ci sono cadute addosso provenissero da un attacco alla sua casa: lo abbiamo saputo solo mezz'ora dopo - racconta Abu Taleb al-Hosari - L'edificio ospitava circa 25 persone o più. Siamo riusciti a tirarne fuori solo due; le altre sono ancora sotto le macerie. Abbiamo anche recuperato alcuni resti umani".

"Basta, vogliamo solo che questa guerra finisca. Basta, ne abbiamo abbastanza - gli fa eco Abu Mohammed al-Hosari - Anche se ci lanciano volantini, rimarremo saldi su questa terra, saldamente radicati, finché Dio non vorrà diversamente".

