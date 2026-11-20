Parigi, 20 nov. (askanews) - Natale è ormai un periodo centrale nella stagione dei grandi parchi divertimento e non fa ovviamente eccezione Disneyland Paris, che per le feste 2026 per la prima volta ha nei palinsesti natalizi il mondo di Frozen, a Disney Adventure World. Nel Regno di Arendelle, natalizio per definizione, Elsa, Anna, Olaf e gli altri personaggi si muovono tra decorazioni ispirate al mondo scandinavo e nuove celebrazioni musicali.

Le festività sono al centro anche delle proposte del Parco Disneyland parigino, con l'albero di Natale di 24 metri, le parate dei personaggi, gli incontri con Babbo Natale e le onnipresenti luminarie.

Per la sera del 31 dicembre, inoltre, entrambi i Parchi Disney celebreranno l'arrivo del nuovo anno con una speciale Serata di Capodanno, tra feste con i personaggi Disney e molti spettacoli serali, con anche un grande momento dedicato ai droni e ai fuochi d'artificio, sempre nel segno di Frozen. Per mantenere fede al claim che promette che il Natale di Disneyland Paris può solo essere magico.