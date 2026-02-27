Disagio giovanile: nuove tutele social

Segnalazioni ai genitori se i figli fanno ricerche online con parole come suicidio e autolesionismo. La nuova funzione sarà attivata da Instagram negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, Canada e Australia.
