ULTIME NOTIZIE 27 FEBBRAIO 2026

Disagio giovanile: nuove tutele social

Segnalazioni ai genitori se i figli fanno ricerche online con parole come suicidio e autolesionismo. La nuova funzione sarà attivata da Instagram negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, Canada e Australia.

MEDIASET TG5
