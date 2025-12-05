Disabilità, Fondazione Cariplo verso "Destinazione Autonomia"

Milano, 5 dic. (askanews) - In occasione della settimana Internazionale delle Persone con Disabilità, Fondazione Cariplo annuncia il nome della nuova sfida filantropica. Si chiamerà Destinazione autonomia, e l'obiettivo è ambizioso: favorire "autonomia" alle persone con disabilità.

"La persona con disabilità viene posta al centro della propria vita, non più come soggetto passivo, ma come soggetto attivo che in base alle proprie aspirazioni, ai propri bisogni decide cosa sarà della propria vita, il proprio percorso. Banalmente: con chi vivere, quale attività fare - spiega ad askanews Claudia Di Ioia, Coordinatrice Sfida Disabilità di Fondazione Cariplo -. E questo è un cambiamento culturale radicale, perché in questi anni la persona con disabilità è stata tendenzialmente relegata ad un ruolo passivo e quindi riacquista la propria centralità".

Grazie a un investimento complessivo di 20 milioni di euro per il prossimo triennio, "Destinazione Autonomia" punta a superare l'attuale modello frammentato e prevalentemente assistenzialista, favorendo così la costruzione di un ecosistema territoriale integrato, personalizzato e orientato all'autodeterminazione della persona con disabilità per renderla davvero protagonista del proprio percorso di vita.

"Fondazione Cariplo - sottolinea ancora Claudia Di Ioia - intende avere un approccio di sistema, e quindi puntare molto sulla creazione di reti sul territorio, far sì che i diversi soggetti e attori del territorio che si occupano di disabilità collaborino tra di loro, rendendo effettivamente possibile la realizzazione del progetto di vita, cioè far sì che le aspirazioni, i desideri della persona con disabilità poi trovino effettivamente sul territorio la possibilità di essere di essere realizzati".

Destinazione Autonomia intende accompagnare e sostenere i diversi attori impegnati sul tema della disabilità, promuovendo l'autonomia e l'autodeterminazione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita: lavorativo, culturale e sociale. Cariplo, da anni impegnata sul tema della disabilità e dell'inclusione sociale, ha collaborato con CoorDown alla campagna globale "No Decision Without Us", che promuove il coinvolgimento delle persone con disabilità nei luoghi in cui si prendono le decisioni che riguardano la loro vita.

"Sicuramente c'è tanto ancora da fare, ma tanto è stato fatto. Io devo dire la verità ho potuto usufruire di tutti quegli strumenti di inserimento lavorativo, di raggiungimento di quella che è la parte dell'accesso alla casa. E quindi questo mi ha permesso di ricostruire il mio progetto di vita - ci racconta Marco Rasconi, membro della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo - Io ho le opportunità, ho avuto la fortuna di vederle nascere, ho potuto coglierle e questo mi ha portato a essere una persona che vive in autonomia".

"La sfida è dare le opportunità a tutti, indipendentemente da dove nascono, da dove vivono e dalle scelte che fanno - puntualizza Rasconi - . Dobbiamo essere consapevoli che non c'è ancora una diffusione di queste opportunità su tutto il territorio nazionale, dobbiamo essere consapevoli che ci sono ancora persone che si nascono in un luogo sono più fortunate di altre e questo non ce possiamo permettere dobbiamo fare in modo che sia capillare la possibilità di avere opportunità. E' un percorso davvero di cittadinanza per tutti".