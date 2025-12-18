Disabilità e inclusione, assegnato il "Premio Presa 2025"

Roma, 18 dic. (askanews) - "Premio Presa 2025: anche in questa edizione come Fondazione Mesit e come Network Presa abbiamo avuto l'onore e il privilegio di raccontare tredici storie straordinarie di istituzioni, di associazioni e di tante persone che quotidianamente si impegnano in favore di chi vive in una condizione di disabilità. Un premio per raccontare chi ogni giorno lavora per superare sfide e per rendere facile ciò che è facile non è". Lo ha detto Marco Trabucco Aurilio, presidente della Fondazione Mesit (Medicina Sociale e innovazione tecnologica), illustrando l'XI edizione del "Premio Presa" in favore dell'inclusione e della tutela delle disabilità, andato quest'anno a: Nazionale Italiana di Calcio a 5 B1 non vedenti; Emirati Arabi Uniti; Fondazione LIA - Libri Italiani Accessibili; Witty Wheels; Wearable Robotics Laboratory - Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa; Organizzazione di volontariato Cielo e Terra; Diego Gastaldi; Incontra Donna; Progetto "Due di Noi"; Omar Hegazy; Associazione La Lampada di Aladino ETS; Professor Gianmario Verona - Fondazione Human Technopole; Pietro Castellese.