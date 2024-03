Disabilità, AccessiWay: bene Intergruppo, pronti a dare contributo

Roma, 19 mar. (askanews) - "Dal 2025 sarà richiesto a tutte le Pmi di essere accessibili digitalmente, esattamente come oggi è richiesto alle multinazionali e alla Pubblica amministrazione. Questa è una cosa fondamentale ed è sicuramente un grande traguardo, lo 'European accessibility act' perché solo in Italia ci sono 13 milioni di persone con disabilità, che hanno bisogno di regolazioni specifiche quando navigano sul web, e parliamo di 80 milioni di persone in Europa". È quanto dichiara Edoardo Arnello, Ceo di AccessiWay, a margine della presentazione dell'Intergruppo parlamentare sull'accessibilità digitale, presentato oggi nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio.

"Con la nostra esperienza nel mercato, quello che possiamo fare per contribuire a questo intergruppo che nasce oggi - sottolinea il Ceo di AccessiWay, che farà parte del Tavolo tecnico che supporterà le iniziative istituzionali destinate al superamento del gap italiano in materia di inclusione digitale - è portare la nostra expertice per poter dare una chiave più pragmatica possibile e per supportare nel modo più pratico possibile un organo istituzionale che, secondo noi, lavorerà molto bene per portare chiarezza in questo senso. In un percorso legislativo che è ancora tutto aperto, da qui al 2025, e che, se fatto bene, vedrà finalmente l'evoluzione di un settore fondamentale come quello dell'accessibilità digitale".

"Siamo contenti di poter contribuire alla nascita di questo gruppo, fornendo supporto tecnico, e speriamo che i lavori possano funzionare al meglio", conclude Arnello.