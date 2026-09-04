Dirtybird e la nuova onda della musica elettronica per strada

San Francisco, 4 set. (askanews) - A quanto pare, a San Francisco piace molto la musica dance. Ora, ogni terzo giovedì del mese il centro di San Francisco vibra al ritmo di 126 battiti al minuto (circa), con orde di residenti che si radunano per partecipare, come già scritto dal "San Francisco Examiner". La musica elettronica si è rivelata il linguaggio per portare migliaia di sconosciuti nello stesso isolato, nello stesso identico momento, davanti al ristorante di bistecche, John's Grill, che ha ben 117 anni. Il tutto sotto l'egida dell'etichetta discografica house di San Francisco Dirtybird. In queste immagini di askanews il Bloom Music Series on Ellis, dove il Farmer's Market oltre a Dj, artisti di tatuaggi, piercing porta anche giocolieri.
Dirtybird affonda le sue radici in un evento gratuito nato al Golden Gate Park di San Francisco. Leggenda vuole che un paio d'anni prima della fondazione dell'etichetta discografica, Christian Martin (fratello maggiore del super produttore della Dirtybird, Justin Martin) sacrificò le sue carte di credito e acquistò un impianto audio per poter ascoltare, insieme con suoi amici, la musica che desideravano.
Servizio di Cristina Giuliano
Montaggio e immagini askanews