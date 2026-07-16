ULTIME NOTIZIE 16 LUGLIO 2026

Dirigente di Naftogas Sergiy Koretsky è il nuovo premier dell'Ucraina

Kiev, 16 lug. (askanews) - Il parlamento ucraino, la Verkhovna Rada, ha approvato la nomina del direttore generale di Naftogaz, Sergiy Koretsky, a primo ministro, completando il rimpasto di governo deciso dal presidente Volodymyr Zelensky: una mossa che ha scatenato proteste dopo la rimozione del popolare ministro della Difesa. Koretsky è stato nominato con 289 voti favorevoli su 318.

"Farò tutto ciò che è in mio potere e metterò in campo tutte le mie capacità per servire il mio Paese, qui e ora.

La resilienza dell'Ucraina poggia su due pilastri: le nostre forze armate, i soldati che presidiano il fronte, e il nostro popolo", ha affermato.

Zelensky ha definito l'imprenditore "la persona più preparata" a guidare il governo, in particolare nell'ottica di preparare il Paese all'inverno imminente.

Serhiy Koretsky, 48 anni, ha guidato la principale compagnia statale del gas del Paese durante una prolungata campagna di bombardamenti russi mirati alle infrastrutture energetiche ucraine.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi