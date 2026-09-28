Direttrici d'orchestra e scienziate: Askanews presenta i suoi podcast

Roma, 28 set. (askanews) - Askanews racconta la realtà anche attraverso i podcast: a Roma la nostra agenzia ha presentato i suoi prodotti di approfondimento e due serie di podcast dedicati alle donne, "Direttrici d'Orchestra" e "Italiane della scienza", in una tavola rotonda che prelude al Festival del Podcasting, il 2 e 3 ottobre a Milano, dove Askanews è media partner.

La caporedattrice degli approfondimenti, Alessandra Quattrocchi: "Un podcast si può declinare in mille modo però l'idea di queste due serie è creare dei ritratti di donne che mostrano in spaccato un po' le loro storie affascinanti, un po' offrono un'immagine dell'Italia in trasformazione".

Presente anche una delle protagoniste dei podcast, la manager di Thales Alenia Space Annamaria Nassisi, che sta organizzando un festival dal nome evocativo, "Donne fra le stelle" per stimolare le nuove generazioni verso le materie stem, offrire esempi e nutrire la fiducia in loro stesse delle ragazze: "Aprire il mondo dello spazio e della scienza alle donne è importantissimo. Quando ho cominciato io eravamo pochissime, oggi vedo nella mia azienda tantissime ragazze e questo è già un elemento molto positivo".

Presenti anche il direttore della produzione Alessandro Zicca, che ha raccontato l'integrazione progressiva dei video prima e ora dei podcast nel linguaggio dell'agenzia, e Giampaolo Pioli, direttore della testata La Voce di New York, partner di Askanews, che pubblica sul sito della Voce i podcast di queste serie.

Cosa significa per un'agenzia di stampa allargare lo sguardo a prodotti di approfondimento come i podcast? Il direttore editoriale Paolo Mazzanti: "forse proprio con i podcast questa capacità di liberare il pensiero può raggiungere tutti i cittadini. si stima che oggi inIitalia ci siano 50mila podcast e 18 milioni di persone che li ascoltano stabilmente. Quindi stiamo arrivando a una dimensione di massa. Le agenzie di stampa sono come tutti sappiamo fonti primarie, forniscono notizie più o meno in tempo reale, manca loro la capacità di essere strumenti di interpretazione della realtà; attraverso i podcast riusciamo a colmare questa lacuna".

I podcast di Askanews sono parte della rubrica di approfondimento SGUARDI che include anche interviste video long format. I podcast sono disponibili su tutte le piattaforme di distribuzione audio, sul sito di Askanews e sul canale YouTube di SGUARDI.