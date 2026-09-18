ULTIME NOTIZIE 18 SETTEMBRE 2026

Digitale in sanità, Federsanità: pronti ad essere attori cambiamento

Roma, 18 set. (askanews) - "Sono stati due giorni interessanti di riflessione sul tema della trasformazione digitale, partendo da un assunto, che non è un'opzione. Ovvero, l'unica cosa che possiamo scegliere è come vogliamo stare in questa trasformazione, se vogliamo essere soggetti passivi, che subiscono quello che l'ambiente ci porta, o se vogliamo essere attori di questo cambiamento". È quanto ha sottolineato Fabrizio d'Alba, presidente di Federsanità, al termine del primo Summit Italia - Digital Healthcare Transformation.

"Per essere attori bisogna però essere leader - all'incontro è uscito il tema della leadership - perché le nostre organizzazioni devono essere ingaggiate su questo cambiamento e devono diventare loro stesse protagoniste. Su questi temi - ha aggiunto - poggerà molto della possibilità del nostro Sistema di valorizzare al massimo le possibilità che la trasformazione digitale ci dà e gli investimenti che il Sistema ha fatto soprattutto con il Pnrr". "È una responsabilità che vogliamo sulle nostre spalle e che con tutta la determinazione del caso proveremo ad esercitare quanto necessaria a far sì che questo valore si crei", ha concluso d'Alba.

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