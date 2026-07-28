Difesa, Tajani: sul Safe prenotati 14,9 miliardi ma ne useremo meno

Roma, 28 lug. (askanews) - "Sul Safe noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, come ha detto Crosetto, forse sei-sette-otto o nove, non è che noi abbiamo detto che ne useremo 14,9, abbiamo detto 'quello è il massimo di cui potremmo aver bisogno, poi quanti ne useremo lo decideremo, probabilmente saranno meno". Lo ha affermato a margine il ministro degli Esteri Antonio Tajani, spiegando quanto affermato poco prima in audizione alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, riguardo al nuovo strumento finanziario dell'Ue di sostegno agli Stati per investimenti nel settore della Difesa.