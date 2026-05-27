ULTIME NOTIZIE 27 MAGGIO 2026

Difesa, Starmer e Tusk firmano il patto Londra-Varsavia

Londra, 27 mag. (askanews) - Il premier britannico Keir Starmer e il primo ministro polacco Donald Tusk hanno firmato a Londra un nuovo trattato di difesa. L'intesa, siglata in un bunker della seconda guerra mondiale nel nord-ovest di Londra, punta a rafforzare la cooperazione militare tra i due Paesi, anche su esercitazioni congiunte, sviluppo di armamenti complessi e sicurezza del fianco orientale della Nato.

"Abbiamo una lunga storia comune, valori condivisi, abbiamo combattuto insieme - dice Starmer - E tutto questo si rafforza mentre affrontiamo le sfide di oggi. Per entrambi i nostri Paesi non c'è sfida più grande dell'aggressione russa. Lo vediamo non solo in Ucraina, ma anche oltre l'Ucraina, con effetti sui nostri stessi Paesi. È in questo contesto che firmiamo quello che è davvero un salto generazionale nel rapporto tra i nostri due Paesi sulla sicurezza e la difesa".

"Questo significa - prosegue il premier britannico - costruire su ciò che abbiamo già. Abbiamo dispiegato truppe, ovviamente truppe Nato. Ora ci addestreremo ancora di più insieme, condivideremo capacità, svilupperemo insieme armamenti complessi e investiremo reciprocamente nelle nostre capacità. È un segnale molto importante al mondo della forza del rapporto tra i nostri due Paesi".

"Vogliamo proteggere anche i nostri valori comuni. Tu e io - dice Tusk - siamo profondamente convinti di questi valori. Da qualche parte nel mondo, a volte, qualcuno dice che siano ormai noiosi o superati. Ma per noi restano importanti, e lo sono anche per le nostre nazioni: Stato di diritto, democrazia, diritti umani, senso di solidarietà con le persone, volontà di lavorare per la loro sicurezza e prosperità. Tutto questo è il fondamento di questo trattato".

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