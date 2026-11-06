ULTIME NOTIZIE 06 NOVEMBRE 2026

Difesa, Sen. Pucciarelli: Italia protagonista

Roma, 6 nov. (askanews) - "La partecipazione delle nostre aziende a Euronaval è di notevole rilevanza. La manifestazione richiama tantissime nazioni e un grande numero di visitatori. Le imprese italiane presenti con i propri stand riescono a rappresentare concretamente il know-how nazionale nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione nell'ambito del settore navale".

Lo ha dichiarato Stefania Pucciarelli, senatrice e membro della Commissione Esteri e Difesa, intervenuta al Media Space AIAD "en directe!" a Euronaval, il salone internazionale della difesa navale in corso a Parigi.

"Il settore navale - ha proseguito la senatrice - è in continua evoluzione. Abbiamo visto diversi nuovi modelli unmanned che aprono una nuova sfida in un settore destinato a svilupparsi ulteriormente. C'è poi il tema dell'underwater, un dominio ancora poco conosciuto, sul quale l'Italia sta investendo molto attraverso il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, alla Spezia".

"L'obiettivo è fare in modo che l'Italia possa essere la prima nazione ad aver concentrato in questo ambito capacità di innovazione, ricerca e sviluppo. Parliamo di un dominio che custodisce ancora moltissime risorse da scoprire e che comprende infrastrutture strategiche e vitali per il nostro Paese, a partire dalle condotte sottomarine. Sono molto felice di essere qui e di vedere i padiglioni italiani in uno scenario internazionale come quello di Euronaval. È un'occasione per dimostrare che l'Italia può essere protagonista di questo settore nel prossimo futuro", ha concluso Pucciarelli.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi