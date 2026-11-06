Difesa, Sen. Pucciarelli: Italia protagonista

Roma, 6 nov. (askanews) - "La partecipazione delle nostre aziende a Euronaval è di notevole rilevanza. La manifestazione richiama tantissime nazioni e un grande numero di visitatori. Le imprese italiane presenti con i propri stand riescono a rappresentare concretamente il know-how nazionale nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione nell'ambito del settore navale".

Lo ha dichiarato Stefania Pucciarelli, senatrice e membro della Commissione Esteri e Difesa, intervenuta al Media Space AIAD "en directe!" a Euronaval, il salone internazionale della difesa navale in corso a Parigi.

"Il settore navale - ha proseguito la senatrice - è in continua evoluzione. Abbiamo visto diversi nuovi modelli unmanned che aprono una nuova sfida in un settore destinato a svilupparsi ulteriormente. C'è poi il tema dell'underwater, un dominio ancora poco conosciuto, sul quale l'Italia sta investendo molto attraverso il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, alla Spezia".

"L'obiettivo è fare in modo che l'Italia possa essere la prima nazione ad aver concentrato in questo ambito capacità di innovazione, ricerca e sviluppo. Parliamo di un dominio che custodisce ancora moltissime risorse da scoprire e che comprende infrastrutture strategiche e vitali per il nostro Paese, a partire dalle condotte sottomarine. Sono molto felice di essere qui e di vedere i padiglioni italiani in uno scenario internazionale come quello di Euronaval. È un'occasione per dimostrare che l'Italia può essere protagonista di questo settore nel prossimo futuro", ha concluso Pucciarelli.