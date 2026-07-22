Difesa, Pucciarelli: Farnborough vetrina eccellenze italiane

Roma, 22 lug. (askanews) - "Il Farnborough International Airshow rappresenta un'importante occasione per far conoscere le nostre aziende in un mercato internazionale e valorizzare l'eccellenza del Made in Italy anche nel settore della Difesa. AIAD svolge un ruolo di collettore e punto di riferimento, soprattutto per le piccole imprese che, da sole, avrebbero maggiori difficoltà a promuovere l'eccellenza dei propri prodotti".

È quanto dichiara la sen. Stefania Pucciarelli, membro della 3 Commissione permanente (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica e già sottosegretaria di Stato al Ministero della Difesa, presso il Media Space AIAD al Farnborough International Airshow.

"Questa manifestazione costituisce quindi una vetrina privilegiata, che in questi giorni ho avuto l'occasione di visitare insieme a una delegazione di parlamentari, potendo constatare direttamente la presenza di numerose eccellenze del settore. Si tratta di competenze e tecnologie che non riguardano soltanto il mondo della Difesa, ma che molto spesso producono ricadute anche in ambito civile", conclude Pucciarelli.