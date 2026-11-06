ULTIME NOTIZIE 06 NOVEMBRE 2026

Difesa, oltre 340mila visitatori al Villaggio del Circo Massimo

Milano, 6 nov. (askanews) - Oltre 340mila visitatori, tra cui più di 20mila studenti, al Villaggio della Difesa allestito al Circo Massimo per le celebrazioni del 4 Novembre. Un appuntamento che quest'anno ha però cambiato volto dopo il tragico incidente in Bosnia-Erzegovina.

Da luogo di festa e incontro con le Forze Armate, il Villaggio si è trasformato anche in uno spazio di raccoglimento e memoria per i Caduti e di vicinanza ai militari feriti e alle loro famiglie. Alla stele del ricordo e nell'Angolo della Memoria migliaia di persone hanno lasciato fiori e messaggi o si sono fermate in silenzio.

Nel corso delle giornate, cittadini e soprattutto giovani hanno potuto conoscere da vicino attività e mezzi della Difesa: dalle operazioni terrestri, marittime e aeree allo spazio e al cyber, fino alle missioni internazionali e alle attività di soccorso.

Particolare attenzione è stata dedicata alle nuove generazioni, con percorsi informativi e iniziative pensate per avvicinare i più piccoli al mondo delle Forze Armate. Tra queste, un fumetto realizzato dal ministero della Difesa e distribuito ai visitatori e in alcune scuole per raccontare, attraverso un linguaggio semplice, il significato del 4 Novembre e i valori della memoria, dell'unità e della pace.

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