ULTIME NOTIZIE 17 SETTEMBRE 2026

Difesa, Mattarella: esercito un punto di riferimento per Italia intera

Roma, 17 set. (askanews) - "I valori fondamentali di fedeltà alla Repubblica fanno dell'esercito italiano un punto di riferimento riconosciuto e credibile per l'intera Italia". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che oggi ha visitato il Poligono militare di Monteromano in provincia di Viterbo insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto.

"Un ringraziamento particolare và alle strutture di comando delle forze operative terrestri, al vostro impegno e ai sacrifici dei vostri familiari il plauso più sincero. La Repubblica sa di poter contare su di voi e guarda al vostro operato con orgoglio e riconoscenza", ha concluso.

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