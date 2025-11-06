ULTIME NOTIZIE 06 NOVEMBRE 2025

Difesa, Giorgetti: potremmo valutare clausola salvaguardia nazionale

Milano, 6 nov. (askanews) - "Il governo agli inizi del prossimo anno finanziario informerà il Parlamento circa le prospettive della spesa militare nel corso del prossimo triennio e qualora se ne ravvisasse la necessità, l'Italia potrebbe, sempre con il pieno coinvolgimento delle assemblee parlamentari, valutare anche l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale prevista dall'ordinamento euro unitario per tali tipologie di spesa".

Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione alle commissioni Bilancio riunite di Senato e Camera sulla Manovra.

