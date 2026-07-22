Difesa, Gasparri: AIAD valorizza sistema industriale italiano

Roma, 22 lug. (askanews) - "Abbiamo apprezzato, una volta di più, il lavoro di coordinamento e rappresentanza svolto da AIAD. In un settore composto da numerose realtà importanti, dai principali operatori come Leonardo alle medie e piccole imprese, è necessario un momento di raccordo. AIAD valorizza il contributo delle aziende, dei distretti territoriali e di una presenza industriale articolata a livello regionale. L'Italia può quindi essere protagonista in un comparto ad alta innovazione e ad elevato contenuto tecnologico".

È quanto dichiara il sen. Maurizio Gasparri, Presidente della 3 Commissione permanente (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica, presso il Media Space AIAD al Farnborough International Airshow.

"Nel corso di questa visita - prosegue Gasparri -, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle commissioni Esteri e Difesa di Senato e Camera, abbiamo potuto constatare anche la capacità italiana di guardare al futuro attraverso il programma GCAP, sviluppato in collaborazione con Giappone e Regno Unito, e grazie al contributo di una miriade di piccole e medie imprese".

"Senza difesa non ci sono libertà, sicurezza e futuro. Non si tratta di sottrarre risorse alla spesa sociale, che resta fondamentale, ma di comprendere che, senza garantire la libertà e l'autonomia dei popoli, si finisce per dipendere da altri, rinunciando alla propria sovranità e libertà. A livello europeo auspichiamo un raccordo sempre più forte, capace di favorire la ricerca e gli impegni comuni, rendere la spesa più razionale, evitare dispersioni di risorse e rafforzare la capacità di difenderci tutti insieme", conclude.