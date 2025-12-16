Difesa, Crosetto: nuova strategia Usa non è crisi della Nato

Roma, 16 dic. (askanews) - Con la nuova strategia delineata dall'amministrazione Usa "l'Europa deve assumersi le sue responsabilità" in materia di difesa. "Le garanzie Usa non sono più una cosa automatica, non si tratta di una crisi dell'alleanza ma di una ridefinizione delle responsabilità" perchè "la Nato rimarrà una delle colonne delle nostra sicurezza". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto nel suo intervento alla quinta sessione della seconda giornata della Conferenza delle Ambasciatrice e degli Ambasciatori, in corso alla Farnesina.