ULTIME NOTIZIE 02 OTTOBRE 2026

Difesa, conclusa la 21esima edizione del Nato Cax Forum

Roma, 2 ott. (askanews) - Si è conclusa a Roma la 21 edizione del Nato Cax Forum, l'appuntamento internazionale che fa leva sulle tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale per migliorare la preparazione operativa della nato in scenari multidominio. Oltre 400 partecipanti da 28 nazioni si sono confrontati su esperienze, innovazioni e prospettive future.

Le nuove piattaforme di simulazione si stanno evolvendo da semplici strumenti di addestramento a veri ambienti dinamici dove sperimentare capacità, testare decisioni e prepararsi a scenari complessi. obiettivo fondamentale è il paradigma del "provare prima di fare", per identificare criticità prima di affrontare situazioni reali.

Fabio Massimo Castaldo: "L'intelligenza artificiale supporta la creazione di scenari e l'analisi degli esiti, ma sempre mantenendo il controllo umano e garantendo la trasparenza delle decisioni grazie all'intelligenza artificiale trasparente

G. W. Kent Davis, Callian: "Il forum ha approfondito inoltre temi cruciali come l'interoperabilità tra sistemi adottati dai paesi alleati e lo sviluppo di standard condivisi. Tecnologie di realtà estesa e digital twin ampliano la capacità di formazione, riducendo tempi e risorse".

La Nato conferma così la sua leadership nell'innovazione tecnologica per la difesa, ponendo la simulazione e l'intelligenza artificiale al servizio della prontezza operativa, senza dimenticare il ruolo insostituibile dell'uomo nelle decisioni più delicate.

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