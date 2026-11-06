Difesa, Benigni (ELT Group): il dominio navale è nel nostro DNA

Roma, 6 nov. (askanews) - "Euronaval si conferma anche quest'anno un salone di grande importanza per ELT Group, che proprio nel dominio navale ha uno dei cataloghi di prodotti più interessanti e in continua evoluzione. Tra le ultime novità, oltre alle suite di autoprotezione, c'è il sistema antidrone navale, già integrato in un primo contratto sulle fregate FREMM EVO".

Lo ha dichiarato Domitilla Benigni, CEO e COO di ELT Group, intervenuta al Media Space AIAD "en directe!" a Euronaval, il salone internazionale della difesa navale in corso a Parigi.

"Quest'anno, proprio per seguire il nostro DNA, fatto di elettronica e grandi collaborazioni industriali, abbiamo firmato una joint venture con Thales, nostro partner, per una società paritetica italiana dedicata al mercato export. Si tratta di un'unione dei cataloghi di prodotto delle due società", ha concluso Benigni.