Difesa, Benigni (ELT Group): A Farnborough per capacità futuro

Roma, 27 lug. (askanews) - "Il Farnborough International Airshow rappresenta per ELT Group un'occasione di confronto particolarmente importante. È un contesto internazionale nel quale possiamo dialogare con i principali attori del settore, con le istituzioni e, soprattutto, con le Forze Armate, con cui in settant'anni di attività abbiamo costruito relazioni solide e durature. In uno scenario geopolitico così complesso, alimentare questo dialogo è fondamentale per comprendere l'evoluzione delle esigenze operative e contribuire, attraverso le nostre tecnologie, alla sicurezza dei Paesi e dei nostri alleati". È quanto dichiara Domitilla Benigni, CEO & COO di ELT Group, ai microfoni del Media Space AIAD al Farnborough International Airshow.

"Programmi storici, ancora oggi centrali per noi, come Eurofighter continueranno a rappresentare un motore di crescita per le capacità dell'azienda. Allo stesso tempo costituiscono un ponte verso le sfide della nuova generazione, che ELT Group affronta da protagonista anche attraverso il consorzio GCAP Electronics Evolution, dedicato al dominio delle comunicazioni e dei sensori", prosegue Benigni.

"A Farnborough portiamo innanzitutto l'esperienza maturata in oltre settant'anni di attività nell'elettronica per la Difesa. È un patrimonio di competenze sul quale stiamo costruendo le capacità necessarie ad affrontare i conflitti ibridi, le operazioni multidominio e i segmenti emergenti. Tra questi guardiamo con particolare attenzione al mondo dei droni, sistemi che possono costituire una minaccia sempre più insidiosa, ma anche un'opportunità per sviluppare soluzioni flessibili, a basso costo e difficilmente osservabili. È un ambito nel quale possiamo mettere a frutto capacità che ci contraddistinguono da sempre, quella del SIGINT", aggiunge Benigni.

"La nostra presenza nel Regno Unito assume inoltre un significato particolare. Abbiamo aperto una nuova sede a Reading, confermando la volontà di essere sempre più vicini a un ecosistema cruciale per l'innovazione e per programmi strategici come Eurofighter e GCAP. Vogliamo contribuire attivamente allo sviluppo delle tecnologie che definiranno le capacità e la Difesa del futuro, rafforzando al tempo stesso la nostra presenza internazionale. Essere qui significa confermare il ruolo di ELT Group come partner tecnologico di riferimento a livello internazionale e ribadire il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni capaci di trasformare la complessità dei nuovi scenari operativi in un vantaggio concreto per clienti, partner e alleati", conclude.