"Difendiamo integrità territoriale", linea rossa del Messico a Trump

Città del Messico, 13 gen. (askanews) - La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, prende posizione dopo un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che aveva evocato la possibilità di operazioni terrestri contro i cartelli della droga. Città del Messico ribadisce il no a qualsiasi intervento militare straniero, pur rivendicando cooperazione e dialogo con Washington.

"Il presidente Trump è stato ricettivo - ha detto Sheinbaum - In genere insiste sulla partecipazione delle forze statunitensi, ma noi diciamo sempre che non è necessario. Siamo molto chiari nella difesa della nostra integrità territoriale e, inoltre, esiste già una collaborazione che sta funzionando. Per questo, non è necessario".

"Non siamo neanche d'accordo - ha aggiunto - sul fatto che la definizione di terrorismo da parte degli Stati Uniti possa implicare un intervento nel nostro Paese. Lo abbiamo chiarito anche sul piano costituzionale, aggiungendo un paragrafo che rende evidente l'opposizione del popolo messicano a qualsiasi forma di interventismo". "Su molti temi non siamo d'accordo con il governo del presidente Trump, ma vogliamo mantenere buone relazioni. Siamo Paesi vicini, partner commerciali, e dobbiamo cercare un'intesa senza rinunciare ai nostri principi".

"Il presidente Trump - ha osservato la presidente del Messico - è stato rispettoso, e lo siamo stati anche noi. Il disaccordo non esclude il rispetto nel modo di comunicare. Abbiamo concordato di continuare a confrontarci, ed è questo l'aspetto essenziale. Abbiamo chiesto questo colloquio perché il tema di un possibile intervento in Messico era stato evocato più volte in pochi giorni. Limitarsi alle dichiarazioni pubbliche sarebbe stato un errore. Serve dialogo, serve comunicazione, per chiarire la nostra posizione e il lavoro congiunto che è già in corso", ha concluso Sheinbaum.