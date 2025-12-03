Dietro le quinte digitali di Sandokan, effetti speciali Made in Italy

Milano, 3 dic. (askanews) - Dalle tigri e i cobra che prendono vita sullo schermo, fino al mare in tempesta e alle distese selvagge del Borneo. La nuova serie su Sandokan è un racconto epico che ha richiesto un imponente lavoro di effetti visivi per restituire tutta la sua spettacolarità.

Frutto del lavoro di EDI Effetti Digitali Italiani con una combinazione di Mixed Reality e virtual production su un led wall di 300 metri quadri. Non un semplice schermo ma un ovale immersivo a 360 gradi. Al centro è stata ricostruita la nave di Sandokan. Su questo gigantesco volume led sono stati proiettati elementi di computer graphic, riprese cinematografiche classiche e contributi live. Il risultato è una mixed reality integrata, dove attori, oggetti reali, effetti digitali e ambienti virtuali convivono in modo naturale.

La serie tv, dal 1 dicembre su Rai 1 dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma, è prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction.