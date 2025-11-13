Dieci anni dall'incubo Bataclan, candele a Parigi in ricordo

Roma, 13 nov. (askanews) - Dieci anni dall'incubo Bataclan: è un anniversario importante quello degli attacchi terroristici che hanno ucciso 132 persone e ne hanno ferite altre 350 a Parigi: in serata i parigini si sono radunati in Place de la République per celebrarlo, accendendo una candela. "Porterò per tutta la vita il segno indelebile di ciò a cui ho assistito quella notte", afferma la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo.

"È molto importante essere qui stasera. Negli ultimi dieci anni abbiamo celebrato una commemorazione annuale per le vittime degli attentati. Abbiamo visitato tutti i luoghi in cui le persone sono state uccise o ferite. Abbiamo sostenuto le due organizzazioni delle vittime in tutto questo tempo. Sono passati dieci anni, ma sembra ieri. Porteremo con noi il ricordo di quella notte per il resto della nostra vita. Come sindaco di Parigi, porterò il segno indelebile di ciò a cui ho assistito quella notte per il resto della mia vita", ha detto.

C'è chi porta un fiore, chi vuole rendere omaggio a dieci anni da quello squarcio nella notte parigina che ha pesato molto sull'eterna voglia di divertimento della capitale.

"Allora non ce ne rendevamo conto. Ora, ogni volta che ci pensiamo, piangiamo e ci vengono i brividi", commenta Ariane Campmas, una ventisettenne che si è fermata per rendere omaggio.