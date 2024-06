Dibattito Usa da Los Angeles: "Trump più sveglio e coerente"

Los Angeles, 28 giu. (askanews) - Da Los Angeles gli americani commentano così il primo dibattito in tv, sulla Cnn dei due candidati alla Casa Bianca, Joe Biden e Donald Trump.

"Sul piano dell'immagine, Biden ha perso male, ma sul piano dei fatti, Biden ha vinto alla grande - dice Mike McFarland, democratico - Quindi devi stabilire cosa è più importante per te, l'immagine o i fatti. E io sono per i fatti, quindi per me Biden ha vinto il dibattito, ma so che ha fatto una figuraccia". "

Denise Hernandez, non ha dubbi su chi ha vinto.

"Trump al 100%, perché era molto più cosciente, coerente, sveglio, attento e preparato".

"Non ho imparato nulla di nuovo - fa notare Rita Lopez che si dice indecisa - L'unica cosa che ha attirato la mia attenzione è quando Trump ha detto che se vincerà cercherà di fermare l'Ucraina e la Russia per risparmiare perché gli abbiamo dato tanti miliardi di dollari".