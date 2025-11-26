ULTIME NOTIZIE 26 NOVEMBRE 2025

Dialogo tra culture, progetto a Firenze che coinvolge anche il turismo

Roma, 26 nov. (askanews) - "1945 - 2025, dal metallo della guerra al metallo della pace. Il dialogo fra culture viene esplorato a Firenze e decisamente esaltato nella sua importanza tramite il mondo del turismo, non quello dei servizi e dei consumi, ma un turismo umano, fatto di rapporto, di conoscenza fra le culture, nel segno dell'incontro e del rispetto di ogni diversità. Le relazioni personali devono contribuire a questo, e Firenze è il luogo dove esercitare questa attività con l'Officina internazionale del dialogo tra culture, con la Fondazione Romualdo Del Bianco, Life Beyond Tourism". Lo ha detto Paolo Del Bianco, fondatore della Fondazione Romualdo Del Bianco - Life Beyond Tourism, promotore dell'incontro tra impresa, cultura e pace, con l'evento "1945-2025. Dal metallo della guerra al metallo per la pace", svoltosi a Firenze.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi