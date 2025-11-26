Dialogo tra culture, progetto a Firenze che coinvolge anche il turismo

Roma, 26 nov. (askanews) - "1945 - 2025, dal metallo della guerra al metallo della pace. Il dialogo fra culture viene esplorato a Firenze e decisamente esaltato nella sua importanza tramite il mondo del turismo, non quello dei servizi e dei consumi, ma un turismo umano, fatto di rapporto, di conoscenza fra le culture, nel segno dell'incontro e del rispetto di ogni diversità. Le relazioni personali devono contribuire a questo, e Firenze è il luogo dove esercitare questa attività con l'Officina internazionale del dialogo tra culture, con la Fondazione Romualdo Del Bianco, Life Beyond Tourism". Lo ha detto Paolo Del Bianco, fondatore della Fondazione Romualdo Del Bianco - Life Beyond Tourism, promotore dell'incontro tra impresa, cultura e pace, con l'evento "1945-2025. Dal metallo della guerra al metallo per la pace", svoltosi a Firenze.