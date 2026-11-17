Milano, 17 nov. (askanews) - Una mostra dedicata ai disegni lombardi tra il XVI e il XVIII secolo che restituisce il fascino della mano degli artisti, ma anche il senso di una storia, dell'arte, ma non solo. La galleria Matteo Salamon di Milano ospita l'esposizione "Dialoghi di carta", che ci è stata presentata dallo stesso gallerista.

"Questa - ha detto Salamon ad askanews - è una mostra che mi rende molto orgoglioso perché ci sono dei pezzi bellissimi, sono 26 disegni che sono stati raccolti nel corso del tempo, ci sono voluti anni perché alcuni sono stati acquisiti anni fa, poi messi da parte, pensando un giorno di mettere insieme un progetto che è questo che oggi siamo in grado di illustrare, è questa mostra di disegni. Il disegno per un collezionista e per un gallerista naturalmente rappresenta la vera espressione del pittore, è l'idea dell'artista in quel preciso momento che viene fermata su carta come se fosse un po' una fotografia".

Si tratta di fogli che il curatore Francesco Ceretti definisce in taluni casi "di straordinaria importanza", cn nomi come quello di Tanzio da Varallo o del Morazzone. Ma c'è anche uno studio di Simone Peterzano che è uno dei pezzi forti dell'esposizione. "Questo disegno in particolare - ha aggiunto il gallerista - è un preparatorio per un dipinto che sta nella Chiesa di San Fedele a Milano, quindi un pezzo molto importante per la mostra naturalmente, ma anche un pezzo molto importante per Milano".

Trattandosi di una mostra in una galleria è ovviamente rilevante l'aspetto della vendita delle opere, ma per Matteo Salamon non si tratta solo di questo. "È l'occasione non solo di accogliere visitatori che vogliono acquistare dei disegni - ha concluso - ma è anche l'occasione per vedere una raccolta di opere di maestri lombardi: la mostra comprende 26 fogli di cui 20 sono di maestri lombardi che credo siano abbastanza rari da vedere oggigiorno così tutti insieme".

La mostra "Dialoghi di carta" è aperta al pubblico della galleria a Palazzo Cicogna fino al 31 gennaio 2027.