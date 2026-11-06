Diagnostica e IA: le innovazioni per il futuro della radiologia

Milano, 6 nov. (askanews) - Nell'ambito del 52° Congresso Nazionale della Società
Italiana di Radiologia Medica e Interventistica (SIRM), Philips presenta all'Allianz MiCo tre nuovi
macchinari con l'obiettivo di compiere un passo importante verso il futuro, per quanto riguarda gli
esami diagnostici in campo radiologico.
In apertura, Alessandro Leo, Business Leader Imaging di Philips Italia, Israele e Grecia:
"All'edizione 2026 del Congresso SIRM qui a Milano, Philips presenta tre importanti innovazioni
tecnologiche, tre prodotti che sicuramente stanno cambiando un po' il modo di approcciare la
diagnostica, la radiologia in senso generale.
In risonanza magnetica un problema importantissimo al giorno d'oggi è la necessità tecnologica di
avere un raffreddamento ad elio. Solitamente i sistemi tradizionali richiedono fino a 1500 litri. Oggi
Philips qui al SIRM presenta un'apparecchiatura a 3 Tesla con soli 7 litri d'elio completamente
sigillata, che non dovrà mai avere bisogno di nessun refilling dell'elio: Blue Seal Horizon 3.0T per
la risonanza magnetica".
BlueSeal Horizon 3.0T per la risonanza magnetica, Alturion per l'ecografia e Spectral CT Verida
per la tomografia computerizzata hanno tutti lo stesso punto di forza in comune: l'integrazione
dell'intelligenza artificiale a supporto dell'attività clinica e diagnostica.
"Abbiamo un'intelligenza artificiale nascosta, che non si vede, e che è integrata all'interno delle
apparecchiature, che consente in ambito di risonanza magnetica di ridurre i tempi di acquisizione
degli esami e di migliorare la qualità delle immagini. Mentre in tomografia computerizzata si riduce
drasticamente la dose di radiazioni erogate al paziente" sostiene Andrea Laghi, Professore ordinario
di Radiologia e Direttore del Dipartimento di Diagnostica per immagini del Gruppo Humanitas.
In un Paese come l'Italia, in cui si sostengono oltre 70 milioni di esami radiologici ogni anno (come
riportano gli ultimi dati del SIRM), i nuovi macchinari devono far coesistere velocità ed efficienza.
"La nuova Spectra CT Verita grazie a un dato spettrale permette da subito una diagnosi più
accurata, più veloce e riduce il percorso di diagnosi del paziente", ha detto Alessandro Leo,
Business Leader Imaging di Philips Italia, Israele e Grecia
Qualità diagnostica, efficienza e sostenibilità: queste le parole d'ordine del convegno SIRM, per
rendere l'assistenza sanitaria accessibile al maggior numero di persone possibile.