Diagnostica e IA: le innovazioni per il futuro della radiologia

Milano, 6 nov. (askanews) - Nell'ambito del 52° Congresso Nazionale della Società

Italiana di Radiologia Medica e Interventistica (SIRM), Philips presenta all'Allianz MiCo tre nuovi

macchinari con l'obiettivo di compiere un passo importante verso il futuro, per quanto riguarda gli

esami diagnostici in campo radiologico.

In apertura, Alessandro Leo, Business Leader Imaging di Philips Italia, Israele e Grecia:

"All'edizione 2026 del Congresso SIRM qui a Milano, Philips presenta tre importanti innovazioni

tecnologiche, tre prodotti che sicuramente stanno cambiando un po' il modo di approcciare la

diagnostica, la radiologia in senso generale.

In risonanza magnetica un problema importantissimo al giorno d'oggi è la necessità tecnologica di

avere un raffreddamento ad elio. Solitamente i sistemi tradizionali richiedono fino a 1500 litri. Oggi

Philips qui al SIRM presenta un'apparecchiatura a 3 Tesla con soli 7 litri d'elio completamente

sigillata, che non dovrà mai avere bisogno di nessun refilling dell'elio: Blue Seal Horizon 3.0T per

la risonanza magnetica".

BlueSeal Horizon 3.0T per la risonanza magnetica, Alturion per l'ecografia e Spectral CT Verida

per la tomografia computerizzata hanno tutti lo stesso punto di forza in comune: l'integrazione

dell'intelligenza artificiale a supporto dell'attività clinica e diagnostica.

"Abbiamo un'intelligenza artificiale nascosta, che non si vede, e che è integrata all'interno delle

apparecchiature, che consente in ambito di risonanza magnetica di ridurre i tempi di acquisizione

degli esami e di migliorare la qualità delle immagini. Mentre in tomografia computerizzata si riduce

drasticamente la dose di radiazioni erogate al paziente" sostiene Andrea Laghi, Professore ordinario

di Radiologia e Direttore del Dipartimento di Diagnostica per immagini del Gruppo Humanitas.

In un Paese come l'Italia, in cui si sostengono oltre 70 milioni di esami radiologici ogni anno (come

riportano gli ultimi dati del SIRM), i nuovi macchinari devono far coesistere velocità ed efficienza.

"La nuova Spectra CT Verita grazie a un dato spettrale permette da subito una diagnosi più

accurata, più veloce e riduce il percorso di diagnosi del paziente", ha detto Alessandro Leo,

Business Leader Imaging di Philips Italia, Israele e Grecia

Qualità diagnostica, efficienza e sostenibilità: queste le parole d'ordine del convegno SIRM, per

rendere l'assistenza sanitaria accessibile al maggior numero di persone possibile.