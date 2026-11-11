Diabete e glicemia, la salute si costruisce ogni giorno

Roma, 11 nov. (askanews) - Diabete e glicemia sono strettamente collegati, ma l'impatto dei gesti quotidiani resta sottovalutato. Se quasi tre italiani su quattro sanno che la salute metabolica si costruisce ogni giorno, il 91,5% mette in atto cattive micro-abitudini che incidono sui picchi glicemici, come mangiare davanti a uno schermo o non muoversi dopo i pasti. È quanto emerge da un'indagine AstraRicerche per il Gruppo di lavoro Edulcoranti di Unione Italiana Food in vista della Giornata Mondiale del Diabete (14 novembre), che invita a riflettere sul ruolo delle abitudini quotidiane promuovendo una strategia nutrizionale equilibrata che contempla anche l'uso di edulcoranti per ridurre l'apporto di zuccheri.

"Ci sono tanti piccoli gesti quotidiani che possono alterare la glicemia, a volte in modo inaspettato. Per esempio, guardare la televisione o uno schermo mentre si mangia ci distrae, non ci lascia una memoria di ciò che abbiamo consumato, ci spinge a mangiare di più e ritarda il senso di sazietà. Al contrario, fare una passeggiata dopo i pasti è molto importante per garantire un picco glicemico più basso, considerando che l'innalzamento della glicemia è un fenomeno fisiologico. Altre buone abitudini sono rispettare gli orari dei pasti e associare i carboidrati alle fibre. Anche gli edulcoranti rientrano in queste azioni semplici, perché ci regalano la piacevolezza del dolce senza però aumentare la glicemia" ha dichiarato Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista presso l'Università Campus BioMedico di Roma.

Un'emergenza che nei numeri riguarda circa 3,8 milioni di italiani, con oltre un milione di essi che ignora di soffrire di diabete. A pesare sono la scarsa prevenzione, con l'emoglobina glicata ignota a sei cittadini su dieci, e la scarsa conoscenza degli stessi edulcoranti.

"Il ruolo degli edulcoranti è quello di offrire una sensazione piacevole e edonistica di dolce, senza però aumentare la glicemia. È stato scientificamente dimostrato, infatti, che il loro utilizzo non alza i livelli di zucchero nel sangue rispetto a un pasto equivalente in cui la dolcezza è data dallo zucchero tradizionale" ha proseguito Piretta.

Da non sottovalutare poi la strategia a tavola: una corretta impostazione della dieta e delle abitudini alimentari è fondamentale per proteggere il metabolismo e gestire al meglio l'impatto glicemico di ciò che consumiamo.

"La salute metabolica dipende da un insieme di comportamenti che adottiamo nella vita di tutti i giorni, e non riguarda solamente la scelta di un alimento rispetto a un altro. Si tratta di gestire la nostra quotidianità in modo salutare: fare attività fisica, evitare gli eccessi, ridurre gli alcolici e riscoprire il piacere della convivialità e della frugalità, esattamente come ci raccomanda la dieta mediterranea. Non si tratta solo di scegliere cibi vegetali anziché animali o di integrarli in modo corretto, ma di abbracciare una concezione globale dello stile di vita che ci permetta di gestire metabolicamente al meglio ciò che mangiamo" ha concluso Piretta.

Scelte informate e gesti quotidiani: la vera prevenzione parte dalla consapevolezza a tavola, con un occhio al metabolismo e uno al gusto.