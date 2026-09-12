ULTIME NOTIZIE 12 SETTEMBRE 2026

Dì Salute Weekend, la prevenzione in piazza e sui social

Milano, 12 set. (askanews) - La prevenzione scende in piazza per la quinta edizione del Dì Salute Weekend. "Con il Dì Salute Weekend - ha detto Matteo Ercolin, ideatore e fondatore di Dì Salute - abbiamo scelto di trasformare la piazza in uno spazio aperto di ascolto, screening gratuiti ed educazione sanitaria. Vedere migliaia di persone incontrare i professionisti sanitari faccia a faccia dimostra che la vera prevenzione nasce nel cuore delle nostre città, vicina ai bisogni reali della comunità. Cultura della salute, relazioni e partecipazione".

"I numeri non mentono: i milioni di visualizzazioni e condivisioni per i nostri contenuti - ha aggiunto in riferimento alla rinnovata testata giornalistica - dicono che c'è una fame incredibile di un'informazione sulla salute chiara, trasparente, diretta e vicina alla gente. Abbiamo dimostrato che l'inattaccabile autorevolezza scientifica può integrarsi perfettamente con il linguaggio dinamico del digitale. Da oggi questo orizzonte si allarga a reportage da tutto il mondo, a partire dalla sanità digitale in Cina, contributi autorevoli e informazioni affidabili e utili per tutti".

"Questo modello - ha concluso Ercolin - funziona perché alle spalle c'è una rete solida e autorevole. Attorno a Dì Salute abbiamo edificato un ecosistema unico, capace di mettere allo stesso tavolo le Istituzioni oggi con l'assessore alla Salute del Veneto Gino Gerosa, il mondo accademico e della ricerca, le grandi firme del giornalismo, le Aziende Sanitarie, le Associazioni di pazienti, gli influencer più credibili e tanti volontari. Un'alleanza strategica e sinergica che unisce le migliori competenze del Paese per guidare l'innovazione e costruire risposte concrete alle sfide della sanità moderna".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi