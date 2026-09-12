Dì Salute Weekend, la prevenzione in piazza e sui social

Milano, 12 set. (askanews) - La prevenzione scende in piazza per la quinta edizione del Dì Salute Weekend. "Con il Dì Salute Weekend - ha detto Matteo Ercolin, ideatore e fondatore di Dì Salute - abbiamo scelto di trasformare la piazza in uno spazio aperto di ascolto, screening gratuiti ed educazione sanitaria. Vedere migliaia di persone incontrare i professionisti sanitari faccia a faccia dimostra che la vera prevenzione nasce nel cuore delle nostre città, vicina ai bisogni reali della comunità. Cultura della salute, relazioni e partecipazione".

"I numeri non mentono: i milioni di visualizzazioni e condivisioni per i nostri contenuti - ha aggiunto in riferimento alla rinnovata testata giornalistica - dicono che c'è una fame incredibile di un'informazione sulla salute chiara, trasparente, diretta e vicina alla gente. Abbiamo dimostrato che l'inattaccabile autorevolezza scientifica può integrarsi perfettamente con il linguaggio dinamico del digitale. Da oggi questo orizzonte si allarga a reportage da tutto il mondo, a partire dalla sanità digitale in Cina, contributi autorevoli e informazioni affidabili e utili per tutti".

"Questo modello - ha concluso Ercolin - funziona perché alle spalle c'è una rete solida e autorevole. Attorno a Dì Salute abbiamo edificato un ecosistema unico, capace di mettere allo stesso tavolo le Istituzioni oggi con l'assessore alla Salute del Veneto Gino Gerosa, il mondo accademico e della ricerca, le grandi firme del giornalismo, le Aziende Sanitarie, le Associazioni di pazienti, gli influencer più credibili e tanti volontari. Un'alleanza strategica e sinergica che unisce le migliori competenze del Paese per guidare l'innovazione e costruire risposte concrete alle sfide della sanità moderna".