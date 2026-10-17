Deva Cassel alla Festa di Roma: recitare mi aiuta a capire me stessa

Roma, 17 ott. (askanews) - Deva Cassel è arrivata alla Festa di Roma con il suo primo grande ruolo da protagonista nel film "L'amore immortale", rilettura contemporanea de "Il fantasma dell'Opera" diretta da Alexandre Castagnetti. La giovane attrice interpreta una ballerina che entra a far parte del prestigioso teatro de l'Opéra di Parigi e viene scelta come protagonista dell'opera "maledetta", l'Orpheus.

Il suo personaggio vive per la danza, e in nome di questa passione supera incidenti inspiegabili, avversità, ostacoli. Una passione che oggi Deva sente per la recitazione. "Io quando non sono su un set mi manca, direi che adesso è quello che mi piace di più, è la cosa che mi fa sentire viva. - ha detto l'attrice - Mi aiuta a capire tante cose su di me come persona e soprattutto di riappropriarmi e credere ancora di più ai miei valori personali".

"L'amore immortale" è anche un film sull'ambizione: il personaggio di Deva arriva da un villaggio della Romania, a Parigi vuole affermare se stessa, in ogni modo. E a proposito delle ambizioni e dei sogni dei suoi coetanei che in questi giorni manifestano nella sua città ha detto: "Saranno loro che vivranno tutti i problemi che possiamo creare adesso, o quelli del passato, che si accumulano, che si vedono, che si sentono in un modo molto forte oggi. Spero che tutto quello che sta succedendo oggi nel mondo possa essere una prova e una motivazione per capire che il modo in cui stiamo gestendo le cose oggi non è il modo giusto di farlo".