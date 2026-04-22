Design Week, Villeroy & Boch: il bagno spazio in continua evoluzione

Milano, 22 apr. (askanews) - Reinterpretare il bagno come spazio in continua evoluzione, esplorare le nuove possibilità tecnologiche e parlare al mercato italiano: sono questi alcuni degli aspetti che caratterizzano la presenza di Villeroy & Boch Group alla Design Week di Milano, con l'esposizione "Design Continuum: A Study in Sensory Experience", realizzata insieme allo studio creativo Elastique.

"Abbiamo pensato - ha spiegato ad askanews Safak Fila, direttore Vendite Sud Europa e GM per l'Italia di Villeroy & Boch B&W - di non presentare solamente prodotto, ma di presentare un concetto. Milano è probabilmente la location dove si evolve il mondo del bagno, quindi con questo questo appuntamento vogliamo raccontare come secondo noi si evolve questo mondo, noi insieme alla comunità che poi partecipa e a tutte le persone che partecipano a questo evento. Quindi abbiamo creato un'esperienza immersiva per raccontare un po' cos'è la matericità, cos'è la tecnologia, cos'è l'evoluzione del prodotto negli anni. Questo è quello che cerchiamo di raccontare in questa location in Foro Buonaparte che è la nostra nuova casa per il salone e non solo, anche per quello che sarà il futuro del gruppo nella nella location di Milano".

L'installazione vuole tradurre in una narrazione spaziale il modo in cui il design plasma la percezione e influisca sui nostri sensi, riflettendo una visione comune: concepire il bagno non come uno spazio statico e funzionale, ma come un ambiente in continua evoluzione, che nasce dall'interazione tra materiali, tecnologia e gesto umano. L'esposizione presenta una serie di innovazioni: dalla ceramica stampata in 3D con materiale al 100% riciclato internamente con Antao 3D, alla finitura materica di Antao Earth e alla superficie sensoriale di Artis Sense, fino alla tecnologia dei rubinetti di nuova generazione.

"Di tutti i mercati - ha concluso Fila - sicuramente quello italiano, per il mondo del design, ma non solo, è chiave per Villeroy & Boch per la presenza dei brand. Ideal Standard è un brand consolidato su questo mercato, una fortissima distribuzione, lavora tantissimo con il mondo del contract: quello che stiamo cercando di fare in modo forte è portare Villeroy & Boch nella mente del consumatore, degli architetti, designer, quindi stiamo cercando di integrare i tuoi brand nel modo migliore. La cosa molto importante per questo mercato è come perfettamente si coniugano i due brand, quindi riusciamo a farli vivere tutti e due con un proprio posizionamento chiave, con dei propri interlocutori a cui fanno riferimento sia uno che l'altro per quello che è il momento attuale, ma anche per i prossimi anni".

A livello di gruppo il 2025 si è chiuso con ricavi pari a circa 1,4 miliardi di euro (+1,8%), con una divisione bathroom che ha superato il miliardo di euro di fatturato, in crescita del 2,3% grazie anche al contributo delle acquisizioni, e con una redditività operativa stabile a 65,2 milioni di euro.